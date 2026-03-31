Affaire Pape Cheikh Diallo : Terribles révélations sur un réseau de prostitution masculine

Libération lève le voile ce mardi sur les ramifications complexes de l'affaire Pape Cheikh Diallo et ses co-inculpés, désormais au cœur d'une enquête pour « prostitution masculine », « circuits occultes de fonds » et « blanchiment de capitaux ». Ce dossier, qui secoue la scène médiatique et judiciaire sénégalaise, révèle l’existence d’un vaste réseau structuré autour de rapports sexuels tarifés impliquant de jeunes hommes de moins de 30 ans.





Dès les premières investigations, les gendarmes ont mis la main sur des échanges WhatsApp accablants, ainsi que des témoignages confirmant l’existence de cette prostitution masculine organisée. Les révélations pointent notamment vers Doudou Lamine Dieng, dont le rôle central dans ce système a été mis en exergue.



Kader Dia, ainsi que les étudiants Saliou Diallo et Khalifa Traoré, auraient déjà reconnu avoir entretenu des rapports sexuels payants avec Pape Cheikh Diallo. L'enquête a également mis en lumière l'implication d'un certain « Steph », présenté comme le « rabatteur » et amant camerounais de l'animateur.





Le volet financier de l'affaire s'annonce tout aussi explosif.



Le parquet, dans son réquisitoire, a spécifiquement visé le « blanchiment de capitaux » et l'intervention de « circuits occultes d'argent », suggérant que cette activité illicite servait de façade ou de mécanisme de financement à plus grande échelle. Kader Dia, Ousmane Kadior Cissé et Pape Gaye Tall ont été placés sous mandat de dépôt hier, tandis qu'Asse Dione demeure en garde à vue, ses aveux détaillés mettant la pression sur les derniers maillons du réseau.





Parallèlement, la Brigade de Recherches (BR) de Keur Massar poursuit son enquête sur le groupe de présumées lesbiennes, dans laquelle est impliquée l'actrice Bigué Diop, alias « Mame Dior ». L’exploitation technique de son téléphone a révélé des messages, vidéos et vocaux compromettants qui pourraient faire basculer le dossier.



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