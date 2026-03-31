JOJ Dakar 2026 : Les infrastructures achevées à plus de 90 % selon le COJOJ

À sept mois du coup d’envoi historique des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) « Dakar 2026 », le Comité d’organisation (COJOJ) a affiché son optimisme lors d’une visite de terrain d'envergure effectuée ce vendredi 27 mars. Accompagnés de la presse nationale et internationale, les responsables du comité ont levé le voile sur l'état d'avancement des infrastructures à Dakar et Diamniadio, confirmant un taux d'exécution global oscillant entre 90 % et 93 %.





« Nous ne sommes plus à l’heure des doutes, mais de la livraison », a laissé entendre Thierno Cissé, directeur exécutif adjoint en charge des opérations. Selon le COJOJ, les grands chantiers seront livrés dans les délais impartis, au plus tard entre fin mai et mi-juin prochain. Cette évaluation intervient après une semaine d'examen rigoureux par les experts du Comité International Olympique (CIO), qui se sont dits « très satisfaits » du niveau d'exigence et de la célérité des travaux.





À Diamniadio, le Centre équestre de 9 000 m², futur site des épreuves de saut d'obstacles, affiche 93 % de réalisation. Le stade Abdoulaye Wade, qui accueillera la cérémonie d'ouverture le 31 octobre, ainsi que le Dakar Arena, sont déjà prêts à vibrer au rythme de l'olympisme. À Dakar, le complexe de la Tour de l’Œuf au Point E, avec sa piscine olympique et ses nouvelles tribunes de 2 050 places, entre dans sa phase terminale. Non loin de là, à la Médina, le mythique stade Iba Mar Diop a fait peau neuve: les gros œuvres sont achevés et les ouvriers s'activent désormais sur les finitions de la tribune principale de 8 000 places.





Au-delà de la compétition, le comité insiste sur l’aspect « héritage » de ces infrastructures. Le centre équestre sera légué à la Gendarmerie nationale, tandis que les nouveaux plateaux sportifs de proximité serviront à la jeunesse sénégalaise bien après l'extinction de la flamme olympique. Pour le Sénégal et l'Afrique, le défi est de prouver leur capacité à organiser un événement mondial aux standards les plus élevés. Avec des indicateurs au vert, Dakar semble fin prête pour son rendez-vous avec l'histoire.





MS/NDARINFO



