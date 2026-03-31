Touba : Serigne Mountakha Mbacké entame une retraite spirituelle de trois semaines

Le Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, a entamé ce lundi une retraite spirituelle (khalwa) d'une durée de trois semaines. Ce retrait momentané de la vie publique, devenu une tradition pour le patriarche de Darou Miname, se déroule dans la plus stricte intimité, loin des sollicitations quotidiennes et du flux incessant de fidèles qui convergent habituellement vers la cité religieuse de Touba.





Durant cette période de dévotion intense, le guide suprême de la confrérie mouride se consacrera exclusivement à la prière, à la lecture du Saint Coran et à la méditation. Selon des sources proches de son entourage, ce temps fort spirituel est l'occasion pour le Khalife de formuler des prières pour la paix, la stabilité et la prospérité du Sénégal, ainsi que pour l'ensemble de la Oummah islamique. Ce retrait intervient dans un contexte national où les appels au calme et à la cohésion sociale restent au cœur des préoccupations du guide religieux.





Conséquence directe de cette retraite, toutes les audiences publiques et les visites officielles sont suspendues jusqu'à la fin de la période prescrite. Les services de la résidence de Darou Miname ont d'ores et déjà informé les délégations et les talibés que le Khalife ne recevra personne durant ces vingt et un jours. Cette discipline spirituelle, caractéristique de la piété de Serigne Mountakha Mbacké, est perçue par les fidèles comme un acte de ressourcement essentiel pour la guidance de la communauté.





MS/NDARINFO



