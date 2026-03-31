Pape Diouf : Six ans après, l’hommage vibrant du monde du football

Six ans jour pour jour après sa disparition des suites du Covid-19, la figure de Pape Diouf continue d'irradier le monde du football et de la presse. Premier président noir d’un grand club européen, l’Olympique de Marseille (OM), celui qui s’est éteint le 31 mars 2020 à l'âge de 68 ans demeure une icône de réussite, d’intégrité et de sagesse pour toute une génération de sportifs et de journalistes sur les deux rives de la Méditerranée.





Né à Abidjan et ayant grandi au Sénégal, Pape Diouf a marqué l'histoire par un parcours hors du commun. Journaliste sportif respecté, puis agent de joueurs d'élite avant de prendre les rênes de l'OM en 2005, il a su redonner au club phocéen une stabilité et une respectabilité perdues. Sous sa présidence, Marseille a retrouvé les sommets du football français, mais c'est surtout son éloquence, sa droiture et son refus des compromis qui ont forgé sa légende. « Il n'était pas seulement un dirigeant, il était une conscience », rappellent aujourd'hui de nombreux observateurs.





Au Sénégal, son pays de cœur où il a choisi de reposer, l'émotion reste vive. Pape Diouf était bien plus qu'un homme de sport ; il était un ambassadeur de la culture et des valeurs africaines dans le monde. Son influence a ouvert des portes à de nombreux cadres et dirigeants issus de la diversité, prouvant par l'exemple que la compétence n'a pas de couleur. Six ans après, son nom est toujours scandé au Stade Vélodrome et respecté dans les rédactions de Dakar, où son passage au journal Le Sport reste une référence pour les plus jeunes.





En ce 31 mars 2026, les hommages se multiplient sur les réseaux sociaux et dans les stades. De l'Olympique de Marseille à la Fédération Sénégalaise de Football, tous s'accordent à dire que l'héritage de Pape Diouf est un socle sur lequel se construit encore aujourd'hui le football moderne. Sa vision d'un sport humain, éthique et passionné résonne plus que jamais dans un milieu souvent critiqué pour ses dérives financières. Pape Diouf ne se contentait pas de diriger, il inspirait.





MS/NDARINFO



