Désenclavement de la Casamance : L'aéroport de Ziguinchor ouvrira le 30 avril

Le ministre des Infrastructures, Dethié Fall, a confirmé le calendrier de livraison de l'aéroport de Ziguinchor, dont l'ouverture officielle est fixée au 30 avril 2026. Cet engagement, au cœur de la stratégie de désenclavement de la Casamance, fait suite à une tournée dans le sud du pays où le ministre a pu constater le respect des exigences en matière de coût, de délai et de qualité. Dès le 1er mai, le premier vol commercial marquera le retour en activité de cette infrastructure stratégique pour le développement économique local.





S'exprimant en marge de l'inauguration du nouveau salon d'honneur de l'Aéroport international Blaise Diagne (AIBD), M. Fall a souligné que ce projet n'est qu'une étape d'un vaste programme de modernisation du réseau aéroportuaire national. Une mission d’évaluation technique est d’ailleurs prévue le 7 avril prochain, en présence du ministre des Transports aériens, pour valider les ultimes finitions avant l’atterrissage symbolique d’un vol inaugural transportant de hautes autorités.





Au-delà de Ziguinchor, le gouvernement accélère sur l'ensemble du territoire. Dethié Fall a réaffirmé la volonté de l'État de poursuivre la réhabilitation des infrastructures aéroportuaires, citant nommément les projets d’extension de l'aéroport de Saint-Louis ainsi que la relance prioritaire du programme de reconstruction des aéroports de Matam et d’Ourossogui. Ces investissements visent à mailler tout le Sénégal par des infrastructures conformes aux standards internationaux, indispensables à l'essor du tourisme et au dynamisme des échanges commerciaux régionaux.





Pour les populations de Casamance, l'ouverture de cet aéroport constitue une bouffée d'oxygène attendue depuis longtemps. En facilitant les liaisons aériennes, l'État ambitionne de réduire drastiquement l'isolement géographique de la région, favorisant ainsi une intégration plus forte avec Dakar et le reste du pays.





MS/NDARINFO



