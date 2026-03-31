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Coupe du Monde 2026 : Le Ghana limoge Otto Addo à dix semaines du tournoi

Mardi 31 Mars 2026 - 10:40

Coupe du Monde 2026 : Le Ghana limoge Otto Addo à dix semaines du tournoi

 À seulement dix semaines du coup d’envoi de la Coupe du Monde 2026, la Fédération Ghanéenne de Football (GFA) a pris une décision radicale en limogeant le sélectionneur national, Otto Addo. Ce séisme sportif intervient après une série catastrophique de quatre défaites consécutives lors des derniers matchs de préparation, plongeant les « Black Stars » dans une crise de résultats inédite à l'approche de la plus grande compétition planétaire.
 

Le sort d’Otto Addo semblait scellé après le dernier revers subi ce week-end. Les supporters et les observateurs ghanéens pointaient du doigt un manque de cohésion tactique et une incapacité à stabiliser une défense devenue trop perméable. Malgré son rôle historique dans la qualification de l'équipe, le technicien n'a pas survécu à cette spirale négative qui menaçait de transformer l'aventure mondiale en débâcle. « Nous avons estimé qu'un changement immédiat était nécessaire pour créer un électrochoc et protéger les ambitions de la nation », a sobrement commenté un responsable de la GFA.


Le timing de cette séparation pose toutefois question. Avec moins de trois mois avant le premier match de groupe, le futur successeur d'Otto Addo disposera d'une marge de manœuvre extrêmement réduite pour imprimer sa marque. La presse ghanéenne évoque déjà plusieurs pistes, alternant entre l'expertise d'un technicien étranger chevronné et la promotion d'un cadre local connaissant parfaitement les rouages de la sélection.
 

Cette éviction d'Otto Addo rappelle la fragilité des bancs de touche africains à l'approche des grands rendez-vous. Pour le Ghana, l'enjeu est désormais de trouver un meneur d'hommes capable de redonner confiance à un effectif talentueux mais déboussolé. La course contre la montre est lancée à Accra, où chaque jour qui passe sans sélectionneur officiel est perçu comme un handicap supplémentaire face aux adversaires de poule qui, eux, affinent déjà leurs derniers réglages.
 

MS/NDARINFO
 


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