Un conseiller municipal de Grand-Dakar condamné pour le vol d’un taxi

Le tribunal d’instance de Dakar a rendu son délibéré vendredi dernier dans une affaire de vol et de recel particulièrement audacieuse impliquant un élu local. K. R. Seck, conseiller municipal à Grand-Dakar, a été condamné à trois mois de prison ferme pour avoir volé un taxi en panne avant de le revendre à des ferrailleurs pour être dépiécé. Ses complices et receleurs, A. Faye et D. Diouf, ont écopé d'un mois de prison ferme.





Les faits remontent au samedi 14 février dernier. François Cabo, propriétaire d'un taxi en stationnement pour cause de panne, constate avec stupeur la disparition de son outil de travail. Grâce à l'exploitation des caméras de surveillance situées aux alentours du lieu de stationnement, le plaignant parvient à identifier le taxi-bagages ayant servi au remorquage du véhicule. Cette pièce à conviction a permis aux enquêteurs d'identifier le chauffeur, K. Sarr, qui a reconnu avoir transporté le véhicule contre une somme de 15 000 F CFA, tout en affirmant ignorer l'origine illicite du taxi.





L'enquête a rapidement permis de remonter la filière. Le chauffeur a désigné le tôlier M. Amar comme intermédiaire, lequel l'avait mis en rapport avec les ferrailleurs A. Faye et D. Diouf. Ces derniers, installés près du siège de la RTS, ont avoué avoir acheté le véhicule à K. R. Seck pour la somme de 170 000 F CFA. En l'espace de deux jours seulement, le taxi, initialement acheté 2,5 millions de F CFA en 2018, a été réduit en ferraille et dépiécé.





À la barre, le conseiller municipal a reconnu les faits, admettant avoir cédé le véhicule sans aucun acte de vente ni décharge. Si le procureur avait requis six mois ferme contre l'élu, le juge s'est montré plus clément en prononçant une peine de trois mois. Le tôlier et le chauffeur du taxi-bagages ont, quant à eux, bénéficié d'une relaxe, le tribunal ayant estimé leur bonne foi. En plus des peines de prison, le trio condamné devra verser solidairement la somme de 2,5 millions de F CFA à François Cabo au titre des dommages et intérêts.





MS/NDARINFO



