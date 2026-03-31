Décès suspect dans une Kia : La piste de l'overdose privilégiée aux HLM

Une macabre découverte a plongé le quartier des HLM-Biscuiterie dans l’émoi. Vendredi dernier, aux alentours de 21 h 35, un habitant, S. O. M., a fait la découverte du corps sans vie de son propre frère, allongé sur la banquette arrière d’une Kia abandonnée juste devant son domicile. La victime, dont la famille était sans nouvelles depuis la veille au soir, a été retrouvée inanimée alors que le frère de la victime rentrait de son travail.



Alertés immédiatement, la police et les sapeurs-pompiers se sont rendus sur les lieux pour procéder aux constatations d’usage. Si les premières observations sur la dépouille n'ont révélé aucune trace de violence physique apparente, la fouille minutieuse de l'habitacle du véhicule a rapidement orienté les enquêteurs vers une piste sérieuse. En effet, deux joints de chanvre indien, soigneusement roulés, ainsi que des résidus de stupéfiants éparpillés sur le siège, ont été saisis par les forces de l'ordre.



Selon les informations rapportées par L’Observateur dans son édition de ce lundi, la thèse de l'overdose est actuellement privilégiée par les enquêteurs. Le procureur près le tribunal de grande instance de Dakar, saisi de l'affaire, a ordonné le transfert du corps vers la morgue de l'hôpital Idrissa Pouye de Grand-Yoff. Une autopsie est en cours pour confirmer si le décès est bien consécutif à une consommation excessive de produits stupéfiants.



S. O. M. a précisé aux enquêteurs que son frère était porté disparu depuis la veille, sans qu'aucun contact ne puisse être établi avec lui. Les policiers du commissariat territorialement compétent ont désormais pour mission de retracer l'emploi du temps précis de la victime durant ses dernières 24 heures.





MS/NDARINFO

