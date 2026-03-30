Sénégalais au Canada : L'Ambassade annonce la reprise des enrôlements passeports

L'Ambassade du Sénégal au Canada a publié ce lundi deux communiqués officiels à l'attention de la communauté sénégalaise établie sur le territoire canadien. Ces notes circulaires annoncent une double mise à jour concernant les services consulaires de délivrance de passeports, marquant une étape importante dans la gestion administrative de la diaspora.





Dans son premier communiqué, la représentation diplomatique informe que les opérations d’enrôlement pour le passeport reprendront officiellement le 1er avril 2026. Les sessions se dérouleront du lundi au jeudi, de 09 heures à 14 heures. L'Ambassade insiste sur le caractère obligatoire de la prise de rendez-vous, qui doit s'effectuer exclusivement via le lien dédié sur son site web officiel. Aucune demande ne sera acceptée sans un rendez-vous confirmé et un dossier complet, dont la liste des pièces requises est consultable en ligne.





Le second volet de cette annonce concerne la disponibilité des titres de voyage déjà produits. Les passeports issus des opérations d’enrôlement tenues entre décembre 2025 et mars 2026 sont désormais prêts pour le retrait. Les usagers ont le choix entre deux modalités : un retrait physique à l'Ambassade sur présentation du récépissé d'enrôlement, ou un retrait par correspondance. Pour cette seconde option, les demandeurs doivent fournir une enveloppe Xpress Post pré-adressée. En cas de perte du récépissé original, une copie de l’ancien passeport ou de la carte nationale d’identité est exigée.





Ces mesures visent à fluidifier le traitement des demandes et à offrir une plus grande flexibilité aux ressortissants sénégalais, dont certains résident loin d'Ottawa. L'Ambassade rappelle toutefois qu'elle décline toute responsabilité en cas d'erreur d'adresse pour les envois postaux et souligne qu'aucun document ne sera envoyé par courrier ordinaire. Avec la reprise de ces opérations, les autorités diplomatiques entendent répondre aux attentes croissantes de la communauté tout en garantissant un service sécurisé et organisé.





MS/NDARINFO



