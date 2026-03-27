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Bras de fer avec la CAF : Juan Branco critique sévèrement le choix d'avocats de la FSF

Vendredi 27 Mars 2026 - 05:43

Bras de fer avec la CAF : Juan Branco critique sévèrement le choix d'avocats de la FSF

 L'avocat franco-espagnol Juan Branco a réagi avec force au choix du pool d'avocats mandaté par la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) pour contester le retrait du titre de la CAN 2025 devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS), a constaté Ndarinfo. Qualifiant la décision de la FSF de « choix qui choque », Me Branco s'est exprimé publiquement pour fustiger l'orientation de la défense sénégalaise dans ce contentieux continental explosif.
 

Cette sortie survient alors que le collectif d’avocats de la FSF tenait précisément une conférence de presse ce jeudi matin dans le 17e arrondissement de Paris pour présenter l'argumentaire juridique du Sénégal face à la Confédération Africaine de Football (CAF). Pour Juan Branco, la composition ou l'orientation du pôle juridique retenu par l'instance  manque de cohérence face à l’agressivité administrative déployée par les parties adverses.

Dans sa déclaration, l’avocat par ailleurs très impliqué sur l’échiquier politico-judiciaire sénégalais, a appelé à une prise de conscience et au respect de la mémoire des peuples dans les joutes institutionnelles.
 

La bataille juridique devant le TAS autour de la finale de la CAN 2025 entre le Sénégal et le Maroc s'annonce acharnée, et cette fracture publique sur la stratégie de défense vient rajouter de l'huile sur le feu au sein de l’opinion sportive nationale.
 

MS/NDARINFO
 


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