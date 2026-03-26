VTC Dakar : Yango exclut définitivement un chauffeur après un incident avec une cliente

La plateforme de VTC (Véhicule de Transport avec Chauffeur) Yango a réagi avec fermeté à la suite d'un incident impliquant l'un de ses chauffeurs partenaires à Dakar, en annonçant son exclusion définitive, a appris Ndarinfo à travers un communiqué de presse de l'entreprise publié ce jeudi.





Réaffirmant que la sécurité des utilisateurs demeure sa priorité absolue, Yango a exprimé son soutien à la cliente concernée et a regretté profondément les faits signalés. Dès la prise de connaissance de l'incident, l'entreprise a banni le conducteur incriminé de son application, conformément à sa politique de tolérance zéro.





La multinationale assure coopérer pleinement avec les autorités policières et judiciaires compétentes, se tenant à leur disposition pour fournir toute information technique utile (traçabilité GPS) dans le cadre de l'enquête en cours. Yango a profité de cette mise au point pour rappeler les dispositifs de sécurité déjà intégrés à son application : identification obligatoire du chauffeur et du véhicule, partage du trajet en temps réel avec des proches, suivi par satellite et bouton d'alerte d'urgence. L'opérateur annonce enfin le déploiement prochain de nouveaux standards de sécurité pour renforcer la protection de ses usagers au Sénégal.





MS/NDARINFO



