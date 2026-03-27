Course à l'ONU : les Maldives retirent la candidature de Virginia Gamba au profit de Macky Sall

Le gouvernement de la République des Maldives a officiellement retiré la candidature de l'Argentine Virginia Gamba au poste de Secrétaire général des Nations Unies (ONU), apportant son soutien indéfectible à l'ancien président sénégalais Macky Sall, a appris Ndarinfo de sources diplomatiques ce vendredi.





Ce revirement stratégique de l'archipel de l'océan Indien intervient au moment même où l'Union Africaine (UA) s'apprête à faire de l'ancien chef d'État sénégalais son candidat de consensus continental via la « procédure du silence ». En retirant Virginia Gamba (actuelle représentante spéciale de l'ONU pour les enfants et les conflits armés), les Maldives permettent de dégager la voie internationale pour Macky Sall et de consolider le bloc des pays du Sud (Afrique-Asie) avant la date butoir des dépôts de candidatures fixée au 1er avril 2026 à New York.





Le ralliement des Maldives démontre la force de frappe du réseau diplomatique de Macky Sall et l'écho de son leadership bien au-delà des frontières du continent africain. Cette alliance asio-africaine offre une rampe de lancement idéale pour le candidat du Sénégal avant d'entamer les grands oraux et les tractations politiques de la semaine du 20 avril 2026 face aux cinq membres permanents du Conseil de Sécurité des Nations Unies.





MS/NDARINFO



