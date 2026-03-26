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Succession à l'ONU : l'Union Africaine s'apprête à officialiser son soutien à Macky Sall

Jeudi 26 Mars 2026 - 21:35

Succession à l'ONU : l'Union Africaine s'apprête à officialiser son soutien à Macky Sall

La Commission de l'Union Africaine (UA) a transmis ce jeudi un projet de décision visant à entériner officiellement la candidature de l'ancien président sénégalais, Macky Sall, au poste de Secrétaire général des Nations Unies, a appris Ndarinfo de sources médiatiques.
 

L'initiative émane du Bureau de l'Assemblée de l'organisation continentale, réuni le même jour sous la présidence d'Évariste Ndayishimiye, président en exercice de l'UA. Soumis à la procédure dite du « silence » (règlement intérieur de l'Assemblée), le texte sera réputé adopté par consensus d'ici le 27 mars 2026 si aucune opposition d'au moins un tiers des États membres n'est enregistrée.
 

Pour motiver ce choix, l'institution continentale met en avant l'expérience de leadership de Macky Sall, son réseau international et son pragmatisme pour forger des consensus. Alors que la date limite de dépôt officiel des candidatures à l'ONU est fixée au 1er avril 2026 en vue des auditions de la semaine du 20 avril, l'Union Africaine exhorte ses pays membres et le Conseil de Sécurité à soutenir d'une seule voix cette candidature africaine pour renforcer le poids du continent dans la gouvernance mondiale.
 

MS/NDARINFO
 


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