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Surchauffe carcérale à Mbour : Yacine Fall annonce la construction d'une nouvelle maison d'arrêt

Jeudi 26 Mars 2026 - 22:32

Surchauffe carcérale à Mbour : Yacine Fall annonce la construction d'une nouvelle maison d'arrêt

La ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Yacine Fall, a annoncé jeudi la construction prochaine d’une nouvelle Maison d’arrêt et de correction (MAC) à Mbour (ouest), en vue d’améliorer les conditions de détention et de favoriser la réinsertion sociale des détenus.
 

« Plusieurs axes structurels constituent des réponses aux enjeux actuels. D’abord, la construction d’établissements modernes, dont une nouvelle maison d’arrêt et de correction à Mbour pour améliorer les conditions de détention et favoriser la réinsertion », a déclaré la Garde des Sceaux. Elle s'exprimait en marge d’une visite officielle de la MAC de Mbour, après s'être rendue au Tribunal de Grande Instance de la localité.
 

Au cours de sa visite, Mme Fall a inspecté les cellules de détention et s'est entretenue avec les représentants des prisonniers ainsi qu'avec les agents pénitentiaires. Elle a constaté de visu l'engorgement structurel de l'établissement : conçu pour accueillir 650 pensionnaires, le pénitencier de Mbour compte à ce jour 915 détenus pour seulement 81 gardes. Face à ce surpeuplement chronique, la ministre a prôné le développement d'alternatives à l’incarcération, notamment par le biais d'aménagements de peines.
 

De hautes autorités administratives et judiciaires ont pris part à cette visite de terrain, dont le gouverneur de Thiès, le préfet de Mbour, le directeur général de l'Administration pénitentiaire (DGAP), ainsi que les chefs de la Cour d'appel de Thiès (président et procureur général), la juge d'application des peines et des élus territoriaux.
 

MS/NDARINFO


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