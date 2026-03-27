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Dakar : mobilisation contre la guerre et en soutien à l’Iran à la place de l’Obélisque

Vendredi 27 Mars 2026 - 23:04

Dakar : mobilisation contre la guerre et en soutien à l’Iran à la place de l’Obélisque

Un rassemblement contre la guerre et en soutien à l’Iran s’est tenu ce vendredi 27 mars à la place de l’Obélisque, à Dakar. À l’appel du comité « Sénégal contre la guerre en Iran », de mouvements citoyens et d’acteurs religieux, plusieurs participants ont répondu présent pour exprimer leur solidarité avec le peuple iranien.


Munis de pancartes et de banderoles, les manifestants ont dénoncé ce qu’ils qualifient d’« agression injustifiée » dans le contexte du conflit au Moyen-Orient. Ils ont également appelé à un cessez-le-feu immédiat et au respect du droit international public. Cette mobilisation s'inscrit dans une série d'initiatives citoyennes organisées ces dernières semaines dans la capitale sénégalaise, comprenant des panels de discussion et des visites de condoléances à l'ambassade de la République islamique d'Iran à Dakar.
 

Lieu hautement symbolique des grandes manifestations populaires au Sénégal, la place de l'Obélisque a une nouvelle fois servi de tribune pour l'expression publique de la solidarité internationale des Sénégalais, dans un climat lourd marqué par de fortes tensions géopolitiques au Proche et Moyen-Orient.
 

MS/NDARINFO
 


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