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Succession à l'ONU : Pourquoi le Nigeria conteste le parrainage de l'Union Africaine

Vendredi 27 Mars 2026 - 21:55

Succession à l'ONU : Pourquoi le Nigeria conteste le parrainage de l'Union Africaine

Le Nigeria a officiellement exprimé de lourdes réserves concernant le projet de décision visant à faire de l'ancien président sénégalais Macky Sall le candidat de consensus de l'Union africaine (UA) au poste de Secrétaire général des Nations unies.

Dans une note verbale adressée à la Commission de l'Union africaine à Addis-Abeba, le gouvernement d'Abuja estime que la procédure d'investiture n'a pas respecté les règles et principes établis au sein de l'organisation panafricaine. Le Nigeria regrette un processus d'approbation jugé précipité et insuffisamment examiné par les instances de l'UA.
 

La diplomatie nigériane précise toutefois que sa position ne constitue pas une opposition frontale à la personne de Macky Sall, mais qu'elle porte exclusivement sur le respect des normes diplomatiques et des procédures institutionnelles. De plus, Abuja rappelle le principe onusien de rotation régionale et géographique des continents, selon lequel le successeur d'António Guterres devrait légitimement provenir du groupe de l'Amérique latine et des Caraïbes (GRULAC), et non d'Afrique.
 

Cette contestation du géant nigérian s'ajoute à la liste des vingt pays ayant brisé la « procédure de silence » de l'UA, ainsi qu'à la mise au point officielle du gouvernement sénégalais déclinant toute implication dans cette démarche initiée par le Burundi.
 

MS/NDARINFO
 


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