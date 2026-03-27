Vente illicite de viande : un individu déféré pour avoir tenté de griller de la viande de chien

Un individu a été appréhendé par les forces de l'ordre puis déféré au parquet pour avoir tenté de griller et de commercialiser de la viande de chien. Cette interpellation insolite soulève une vague d'indignation populaire et remet au centre des débats la délicate question de l'hygiène alimentaire et du contrôle sanitaire des produits carnés vendus sur la voie publique.





Alertés par des odeurs et des comportements suspects, les riverains et les forces de sécurité ont procédé à l'arrestation du prévenu en flagrant délit de préparation de la carcasse canine. Les services vétérinaires et d'hygiène ont été immédiatement mobilisés pour saisir la viande prohibée et procéder à sa destruction afin d'éviter tout risque de contamination ou d'intoxication alimentaire des populations locales.





Le mis en cause devra répondre devant la justice d'actes de tromperie sur la nature de la marchandise vendue, d'abattage clandestin et de mise en danger de la santé d'autrui. Les autorités administratives et sanitaires appellent les consommateurs à la plus grande vigilance et recommandent l'achat de viande exclusivement auprès des boucheries officielles et des abattoirs agréés et contrôlés par l'État.





MS/NDARINFO



