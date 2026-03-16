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Quatre arrestations pour vente illicite de médicaments abortifs à Yeumbeul

Lundi 16 Mars 2026 - 07:33

Quatre arrestations pour vente illicite de médicaments abortifs à Yeumbeul

Le Commissariat d’Arrondissement de Yeumbeul COMICO a mis fin aux activités d'un réseau criminel spécialisé dans l'avortement clandestin et l'exercice illégal de la pharmacie. L'opération, menée entre le 13 et le 14 mars 2026, a abouti à l'interpellation de quatre individus, dont deux femmes, dans les secteurs de Keur Massar, Malika et Mbao.
 

Le démantèlement a débuté près du rond-point « Dibiterie » de Keur Massar, où un livreur en moto Jakarta a été intercepté avec des tablettes de comprimés abortifs. L'enquête a pris une tournure dramatique lorsque l'exploitation du téléphone du suspect a révélé qu'une cliente souffrait d'hémorragies sévères après avoir ingéré ces produits.

Cette dernière a été localisée et interpellée, tout comme ses complices. Les aveux des suspects ont mis en lumière une chaîne d'approvisionnement partant de marchés clandestins dakarois, alimentée par des contacts sur les réseaux sociaux.
 

MS/NDARINFO
 


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