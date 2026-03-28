Succession à l’ONU : le pôle communication de Macky Sall maintient la cadence malgré les divisions à l’UA

Le pôle communication de l'ancien président sénégalais Macky Sall a réaffirmé samedi la poursuite de sa campagne pour le poste de Secrétaire général des Nations unies, minimisant les récentes dissensions apparues au sein de l'Union africaine (UA). Malgré le refus de parrainage de l'actuel gouvernement sénégalais, l'entourage de l'ex-chef d'État assure que la dynamique diplomatique reste intacte sur la scène internationale.





Dans un communiqué diffusé ce matin, l'équipe de coordination de Macky Sall souligne que si l'UA affiche des positions divergentes, plusieurs capitales africaines et partenaires stratégiques hors du continent continuent de manifester un intérêt soutenu pour sa candidature. « La campagne se poursuit avec sérénité et détermination », précise la note, qui met en avant l'expérience d'homme d'État de l'ancien président et son bilan à la tête de l'UA (2022-2023) comme des atouts majeurs pour la gouvernance mondiale.





Cette mise au point intervient alors que le Sénégal a officiellement décliné le parrainage de son ancien dirigeant auprès de l'instance panafricaine à Addis-Abeba. Cette rupture de la solidarité nationale, traditionnelle dans ce type de compétition internationale, place la candidature de Macky Sall dans une configuration inédite, l'obligeant à s'appuyer sur des soutiens tiers, notamment celui du Burundi qui a introduit une note verbale en sa faveur.





Le pôle communication de l'ancien président mise désormais sur une stratégie de « diplomatie directe » auprès des membres permanents du Conseil de sécurité, tout en espérant un ralliement progressif des blocs régionaux africains avant le sommet décisifprévu au Caire.





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