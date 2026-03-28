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Affaire Khadija Sow : le mari officiellement inculpé de meurtre après des révélations de l’autopsie

Samedi 28 Mars 2026 - 07:15

Affaire Khadija Sow : le mari officiellement inculpé de meurtre après des révélations de l’autopsie

Le mari de la célèbre TikTokeuse sénégalaise Khadija Sow a été officiellement inculpé de meurtre samedi, après que les conclusions de l'autopsie ont révélé des indices de mort violente.
 

Placé en garde à vue depuis quarante-huit heures à la suite du décès suspect de son épouse, enceinte au moment des faits, le suspect a vu son dossier s'alourdir considérablement. Selon des sources proches de l'enquête citées par le portail d'information Dakaractu, l'expertise médico-légale a mis en évidence des traumatismes physiques incompatibles avec une mort naturelle ou accidentelle, thèse initialement avancée.
 

L'affaire, qui s'est déroulée à Keur Massar dans la banlieue de Dakar, a suscité une vive émotion sur les réseaux sociaux où la victime comptait des milliers d'abonnés. Ce drame relance le débat sur les violences conjugales au Sénégal, alors que plusieurs organisations de défense des droits des femmes réclament un durcissement des peines pour les féminicides.
 

Le prévenu doit être présenté devant un juge d'instruction en vue de son placement sous mandat de dépôt.
 

ms/ndarinfo
 


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