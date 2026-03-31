ÉDUCATION | Ousmane Sonko scelle l'intégration des daaras dans le système national

Le Premier ministre Ousmane Sonko a présidé ce lundi à Dakar la clôture des Assises nationales des daaras, marquant un tournant décisif pour l'enseignement coranique au Sénégal. Dans un discours solennel, le chef du gouvernement a annoncé l'intégration irréversible des daaras dans le système éducatif national, une réforme majeure inscrite au cœur du référentiel « Vision Sénégal 2050 ». L'objectif affiché est de concilier l'héritage ancestral avec les impératifs de modernité, tout en préservant la spécificité spirituelle de ces institutions.

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« Nous ne sommes plus à l’heure des intentions, nous sommes à celle de la synthèse, de la décision et de l’engagement », a martelé Ousmane Sonko. Pour le Premier ministre, ces assises ont permis de sceller une « alliance historique » entre une exigence sociale longtemps différée et une volonté politique de haute portée. Il a rendu un hommage appuyé aux acteurs de terrain — borom-daara et serignes daara — soulignant que les résultats obtenus sont le fruit d'une inclusion territoriale sans précédent, du niveau communal au niveau régional.





La feuille de route issue de ces travaux s'articule autour de sept axes fondamentaux. Parmi ceux-ci figurent la révision des concepts éducatifs, une gouvernance transparente dotée de mécanismes de financement pérennes, et surtout, une reconnaissance institutionnelle « pleine et entière » via un cadre juridique adapté. Ousmane Sonko a également insisté sur la restauration de la dignité des apprenants, plaidant pour une amélioration substantielle de leurs conditions de vie et de leur environnement d'apprentissage.





Qualifiant l'enjeu de « civilisationnel », le chef du gouvernement a affirmé que cette réforme vise avant tout à réconcilier le Sénégal avec son patrimoine éducatif. Il s'est personnellement engagé à transmettre l'intégralité des recommandations au président de la République, Bassirou Diomaye Faye, pour des orientations définitives. Cette mutation doit permettre à chaque enfant sénégalais d'accéder à l'excellence au sein d'un daara rénové, reconnu et pleinement intégré dans la marche vers un Sénégal souverain et compétitif.



MS/NDARINFO



