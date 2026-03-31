Souveraineté éducative : Le Sénégal mise sur la modernisation des Daaras

À l'occasion de la Journée nationale des Daara, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye a réaffirmé la volonté de l'État d'intégrer pleinement cette institution séculaire dans le système éducatif national. Devant un parterre de chefs religieux, de maîtres coraniques et d'acteurs de l'éducation, le chef de l'État a souligné que les Daaras ne sont pas seulement des centres de transmission religieuse, mais le socle d'une formation éthique et civique indispensable à la construction de la Nation sénégalaise.





Le président a insisté sur l'impératif de moderniser cette institution sans en altérer l'essence. « Notre responsabilité est de préserver cet héritage tout en l’inscrivant dans les exigences de notre temps », a-t-il déclaré, en s'appuyant sur les conclusions des Assises nationales des Daara. Selon le chef de l'État, la refondation du système éducatif national doit passer par une synergie entre les enseignements formels et les savoirs dispensés dans les Daaras, une vision qui se veut fondée sur l'ancrage territorial et l'ambition collective.



Concrètement, l'État s'engage à accompagner cette transformation à travers trois leviers prioritaires : l'amélioration substantielle des conditions d'apprentissage des élèves, le renforcement du statut juridique et social des maîtres coraniques, et l'intégration formelle des Daaras dans la nouvelle architecture éducative du pays. Pour Bassirou Diomaye Faye, cette réforme est une question de souveraineté. « Il ne peut y avoir de souveraineté durable sans maîtrise de nos références éducatives », a-t-il martelé.





Ce discours intervient dans un climat de volonté de réforme profonde du secteur éducatif. Le gouvernement sénégalais, à travers son agenda de transformation, cherche à harmoniser les cursus pour offrir aux apprenants des Daaras des opportunités d'insertion professionnelle tout en garantissant la sauvegarde du patrimoine spirituel national.





MS/NDARINFO



