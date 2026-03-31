Affaire des 18 supporters détenus : Une conférence de presse décisive à Diamniadio

La tension monte d'un cran dans le milieu du football sénégalais. Une conférence de presse très attendue se tient ce mardi après-midi au Stade Président Abdoulaye Wade de Diamniadio, portant sur le dossier sensible des 18 supporters sénégalais actuellement placés en détention. Ce rassemblement, initié par les familles des détenus et plusieurs organisations de supporters, vise à dénoncer des conditions de privation de liberté jugées arbitraires et à réclamer leur libération immédiate avant les prochaines échéances internationales.





L'affaire remonte aux récents incidents survenus lors d'une rencontre de l'équipe nationale, où des échauffourées avaient conduit à l'interpellation de plusieurs dizaines de personnes. Si une partie des individus avait été relâchée, 18 supporters restent à ce jour sous les verrous, poursuivis pour "trouble à l'ordre public" et "dégradation de biens appartenant à l'État". Pour les organisateurs de la conférence de presse, ces jeunes supporters sont devenus les "boucs émissaires" d'une gestion sécuritaire défaillante autour des enceintes sportives.





Le choix du Stade Abdoulaye Wade pour cette prise de parole est hautement symbolique. Temple du football sénégalais, l'infrastructure de Diamniadio sera le théâtre des revendications du collectif qui compte interpeller directement le ministère des Sports et la Fédération Sénégalaise de Football (FSF). Les familles pointent du doigt une absence de soutien institutionnel et craignent que cette détention prolongée ne brise l'élan de ferveur qui accompagne les Lions de la Teranga.





MS/NDARINFO



