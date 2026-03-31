Tribunal de Pikine : Ass Dione envoyé en prison

Ass Dione a été placé sous mandat de dépôt ce mardi par le juge d'instruction du premier cabinet près le Tribunal de Grande Instance (TGI) de Pikine-Guédiawaye, renseigne Seneweb. Cette décision fait suite à son déferrement par la Brigade de Recherches de la gendarmerie de Keur Massar, après plusieurs jours de garde à vue.





L'inculpation repose sur des chefs d'accusation particulièrement lourds : association de malfaiteurs et actes contre-nature, entre autres griefs retenus par le parquet. L'enquête, déclenchée par les éléments de la gendarmerie de Keur Massar, suggère l'existence d'un réseau organisé. Selon des sources judiciaires concordantes, Ass Dione est soupçonné d'avoir entretenu des relations prohibées par la législation sénégalaise, notamment avec l'animateur Pape Cheikh Diallo, cité dans le dossier.





Alors que le chanteur religieux a passé sa première nuit en détention préventive, la gendarmerie ne compte pas en rester là. Les enquêteurs de la Brigade de Recherches sont actuellement mobilisés pour identifier et interpeller d'autres partenaires présumés qui n'ont pas encore été appréhendés. Des mandats de recherche pourraient être lancés dans les prochaines heures pour faire toute la lumière sur cette affaire qui suscite une vive polémique sur les réseaux sociaux et dans l'opinion publique.





MS/NDARINFO



