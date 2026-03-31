« Trop c'est trop », le camp de Khalifa Sall saisit la justice

Taxawu Sénégal a annoncé ce mardi le lancement d'une série d'actions judiciaires suite aux attaques répétées visant son leader, Khalifa Ababacar Sall. Exprimant un ras-le-bol généralisé sous le slogan « Trop c'est trop », les responsables de la formation politique dénoncent une campagne de dénigrement systématique et des propos jugés calomnieux tenus dans l'espace public et sur les plateformes numériques.





Les porte-paroles de Taxawu Sénégal ont fustigé des tentatives d'atteinte à l'honorabilité de l'ancien maire de Dakar. Selon eux, ces attaques ne sont pas fortuites mais répondent à une stratégie de fragilisation politique à l'approche de futures échéances électorales. La plateforme a d'ores et déjà mobilisé un pool d'avocats pour identifier les auteurs des propos incriminés, qu'ils soient des acteurs politiques, des chroniqueurs ou des activistes sur les réseaux sociaux.





« Nous avons toujours prôné le débat d'idées, mais nous ne tolérerons plus les injures et la diffamation érigées en mode de communication », a martelé un cadre de Taxawu Sénégal. Les plaintes, qui devraient être déposées dans les prochaines heures devant le procureur de la République, visent des faits de diffusion de fausses nouvelles et d'outrage. Cette décision marque un tournant dans la communication de Khalifa Sall, traditionnellement mesuré, montrant une volonté de ne plus laisser passer la moindre attaque frontale contre son intégrité.





MS/NDARINFO





