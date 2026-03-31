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Secrétariat général de l'ONU : Le 20 avril, date clé pour l'audition du candidat Macky Sall

Mardi 31 Mars 2026 - 15:14

Secrétariat général de l'ONU : Le 20 avril, date clé pour l'audition du candidat Macky Sall

Le processus de succession au Secrétariat général des Nations unies entre dans une phase technique et diplomatique cruciale. Alors que les débats font rage sur le continent, les partisans de l’ancien président sénégalais Macky Sall ont tenu à clarifier l'état d'avancement de sa candidature. Selon ses proches et plusieurs responsables politiques favorables à ce projet, la question du soutien unanime de l'Union africaine ne constituerait plus un frein, la candidature étant désormais officiellement engagée et jugée recevable par les instances compétentes de l'ONU.
 

Aïssata Tall Sall, ancienne ministre et figure de proue de ce déploiement diplomatique, a précisé que le dossier a été formellement enregistré par les services onusiens depuis le 2 mars dernier. Cette étape administrative marque un point de non-retour pour le camp de l'ancien chef d'État, qui qualifie d'« inappropriées » les spéculations faisant état d'un possible retrait ou d'un désaveu massif. Pour ses soutiens, la dynamique est désormais « irrévocable », portée par une base solide de 37 pays africains sur 55, soit une majorité qualifiée jugée confortable pour la suite des opérations.
 

L'offensive diplomatique se concentre désormais sur le ralliement de poids lourds continentaux, à l'image du Nigéria, mais surtout sur la séduction des cinq membres permanents du Conseil de sécurité (P5). Les partisans de Macky Sall estiment que le véritable enjeu ne réside plus dans les soutiens politiques ponctuels, mais dans la capacité du candidat à porter une vision globale crédible. L'audition des candidats, prévue pour le 20 avril prochain à New York, est cochée comme l'échéance déterminante où l'ancien président devra convaincre les grandes puissances de sa stature de médiateur international.
 

Malgré l'absence d'unanimité au sein du bloc africain, l'entourage de Macky Sall affiche une sérénité totale. Ils martèlent que le critère de sélection final reposera sur le projet présenté lors de l'audition devant l'Assemblée générale. En misant sur son expérience à la tête du Sénégal et de l'Union africaine, le candidat sénégalais espère transformer l'essai en 2026, s'appuyant sur ce qu'il décrit comme une dynamique internationale déjà enclenchée en sa faveur.
 

MS/NDARINFO
 


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