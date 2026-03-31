Sûreté Urbaine : Ibrahima Lissa Faye convoqué dans l'affaire FADP

Ibrahima Lissa Faye, administrateur du portail PressAfrik et président de l'Association des Professionnels de la Presse en Ligne (APPEL) a été convoqué ce mardi dans les locaux de la Sûreté Urbaine (SU) de Dakar. Cette convocation intervient dans le cadre de l’enquête ouverte sur les activités du Front pour l'Afrique de Demain et le Progrès (FADP), une affaire qui a déjà vu le passage remarqué de Mame Makhtar Guèye de l'ONG Jamra devant les enquêteurs.





Selon des sources proches du dossier, l’audition d’Ibrahima Lissa Faye fait suite à des déclarations et des documents versés à l’enquête concernant des flux financiers et des modes de communication utilisés par l'organisation visée. Les enquêteurs de la Sûreté Urbaine cherchent à déterminer les liens éventuels entre certains acteurs de la presse et les responsables du FADP. Cette structure, dont les activités font l'objet d'une surveillance accrue des autorités, est soupçonnée de manoeuvres pouvant porter atteinte à la stabilité institutionnelle ou de financement non déclaré.





L’audition de Mame Makhtar Guèye, tenue peu avant celle de l'administrateur de PressAfrik, aurait apporté des éléments nouveaux que la police souhaite désormais confronter. Ibrahima Lissa Faye, connu pour ses positions tranchées sur la liberté de la presse et la transparence, a déféré à la convocation accompagné de ses conseils. À sa sortie, aucune charge n'a été officiellement retenue à ce stade, l'audition étant présentée comme une "enquête de voisinage" et de vérification d'informations.





Le Syndicat des professionnels de l'information et de la communication du Sénégal (SYNPICS) suit de près cette affaire, dénonçant une multiplication des convocations de journalistes ces dernières semaines.





MS/NDARINFO





