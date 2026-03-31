Thiès : La coalition Diomaye Président dénonce une campagne de désinformation

La coalition Diomaye Président est montée au créneau ce mardi à Thiès pour dénoncer ce qu'elle qualifie de « campagne de désinformation orchestrée » autour de l'organisation de la Semaine nationale de la Jeunesse dans la cité du rail. Lors d'un point de presse, les responsables locaux de la coalition au pouvoir ont tenu à apporter des clarifications majeures face aux rumeurs circulant sur les réseaux sociaux concernant un prétendu report ou une mauvaise gestion des budgets alloués à l'événement.





Selon les porte-paroles de la coalition, ces allégations visent uniquement à ternir les premières réalisations du gouvernement dans la région. Ils affirment que la Semaine de la Jeunesse reste une priorité absolue pour le président Bassirou Diomaye Faye, avec un format repensé pour favoriser l'inclusion sociale et l'entrepreneuriat des jeunes Thiessois. « Nous faisons face à des tentatives de sabotage politique. Les préparatifs avancent normalement sous l'égide du ministère de la Jeunesse et des Sports », a déclaré un responsable local de la coalition.



Le démenti porte également sur l'utilisation des fonds publics. La coalition Diomaye Président assure que, contrairement aux pratiques du passé, chaque franc CFA investi dans cette édition fera l'objet d'un rapport de transparence rigoureux. L'événement, prévu pour mobiliser des milliers de jeunes autour de thématiques culturelles, sportives et citoyennes, se veut être la vitrine du "Jubanti" (redressement) prôné par les nouvelles autorités.





Les responsables thiessois de la majorité ont appelé les populations, et plus particulièrement la jeunesse, à rester vigilantes face aux "fake news". Ils ont réitéré leur engagement à faire de cette Semaine de la Jeunesse un succès sans précédent, marquant ainsi une rupture avec les anciennes méthodes d'organisation.





MS/NDARINFO





