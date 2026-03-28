Trafic international de haschisch et blanchiment : quatre nouveaux suspects arrêtés par la BRS

Le démantèlement du vaste réseau de trafic international de drogue se poursuit avec l'interpellation, le 26 mars dernier, de quatre individus supplémentaires impliqués dans un système complexe de distribution et de blanchiment de capitaux, selon les informations de la Brigade Régionale des Stupéfiants (BRS) de Dakar.





Cette opération, menée dans le prolongement de la saisie initiale de 3 kg de haschisch, a été rendue possible grâce à une exploitation technologique poussée des supports numériques. L'analyse du téléphone portable de la tête du réseau a permis d'identifier une ramification familiale impliquée dans le trafic, localisée dans plusieurs quartiers dakarois.





Le coup de filet s'est déroulé en plusieurs temps. Après l'interpellation d'une complice à Grand Yoff, les enquêteurs ont, grâce à un suivi minutieux des échanges WhatsApp, localisé un livreur aux Sicap Foire, puis deux autres membres du réseau à la Cité Attaya. Ces derniers ont été cueillis lors d'une opération de filature au moment où ils quittaient leur domicile.





La perquisition de l'appartement de la Cité Attaya a permis de saisir une boule de haschisch, du matériel de conditionnement, ainsi qu'un ordinateur et plusieurs téléphones portables. Face aux éléments de preuve matériels et numériques, les quatre suspects ont reconnu leur appartenance au réseau lors de leurs interrogatoires.





Ils sont désormais placés en garde à vue pour association de malfaiteurs, importation, détention et trafic international de stupéfiants, ainsi que pour complicité et blanchiment de capitaux. Le matériel saisi a été placé sous scellés pour les besoins de l'instruction judiciaire.





MS/Ndarinfo



